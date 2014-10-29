Чистий прибуток "Роснефти" скоротився на 99,3%

За повідомленням компанії, її чистий прибуток скоротився на 99,3% (24,4 мільйона доларів) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пише "Радіо Свобода".

Санкції Заходу заморозили доступ «Роснефти» до західних фінансів та технологій, необхідних для розробки родовищ у Сибірі. Також на становище компанії вплинуло падіння курсу російського рубля.

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Як повідомив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв, влада не може задовольнити запит «Роснефти» на надання фінансової допомоги для оплати боргів.

У серпні ця компанія звернулася до російського уряду за допомогою для оплати боргів на суму 45 мільярдів доларів.