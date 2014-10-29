У Брюсселі досі не розпочалися тристоронні газові переговори

Переговори у тристоронньому форматі між Україною, Росією та ЄС з врегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою на рівні міністрів та віце-президента Єврокомісії ще не розпочалися.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, станом на 18.50 за Брюсселем (19.50 за Києвом) газові переговори тривають в інших форматах. Так, зокрема, в рамках переговорів вже зустрілися віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер з міністром палива та енергетики Юрієм Проданом. Проходять і інші зустрічі.

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На переговори за участю Еттінгера, Продана, міністра енергетики Росіі Олександра Новака та інших представників сторін ще очікують.

Не виключено, що у середу сторони не знайдуть домовленостей, і переговори будуть продовжені у четвер.

Раніше очікувалося, що о 18.00 за Брюсселем зможе розпочатися прес-конференція.