Україна і Європейський інвестбанк хочуть реалізувати 4 проекти на €850 млн

Україна і Європейський інвестиційний банк мають намір реалізувати 4 інфраструктурні інвестиційні проекти, включаючи проект технічного переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», на загальну суму 850 млн. євро. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі заступника міністра Ігоря Веремія з главою представництва ЄІБ в Україні Лілією Чернявською.

«Під час зустрічі сторони обговорили першочергові завдання підготовки чотирьох проектів, спрямованих на модернізацію енергетичної та муніципальної інфраструктури, а саме: реконструкцію, капітальний ремонт і переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород», на впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах, на розвиток малого і середнього підприємництва і загальне відновлення економіки», - повідомили в Мінекономрозвитку.

Водночас, у Міністерстві не уточнили період можливої реалізації проектів.

Читайте такожЄІБ хоче вкласти в економіку України €3 млрдЄвропейський інвестиційний банк був створений в 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і на кінець 2013 року становив 273 млрд євро. За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився вчетверо. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній і муніципальній інфраструктурі. В даний час банк розглядає можливість фінансування 9 проектів у державному секторі і 7 проектів – у приватному секторі.