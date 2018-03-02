Підлість «Газпрому»: поставки газу до України були зірвані за 15 хвилин до їх початку

"Нафтогаз" закликає українців знизити температуру в приміщеннях на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі: потрібно протриматися 3-4 дні.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала відмову російського газового монополіста «Газпрому» поставити газ Україні, незважаючи на передоплату і на порушення рішення Стокгольмського арбітражу, за 15 хвилин до початку поставок, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Читайте такожКабмін ввів "національний план" через перекритий Росією газовий вентиль: переходимо на мазут

У прес-службі відзначили, що дії «Газпрому» щодо обмеження поставок газу в Європу і відмова постачати паливо Україні спрямовані на створення енергетичної кризи в регіоні і підрив репутації України як відповідального партнера з постачання російського газу до Європейського Союзу.

«Учора за 15 хвилин до початку поставки газу «Газпром» повідомив нам, що «я передумала», а також знизив на 20% тиск в газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам. Мета - здійснити мрію або про «Україна замерзла», або про «Україна - ненадійний транзитер і відбирає газ». Це було б дуже доречно за два тижні до виборів, самі знаєте кого. Навіть розмахування ядерною зброєю не допомагає зацікавити росіян прийти на вибори незмінюваного, то ж потрібна якась швидка «перемога», - відзначили в прес-службі «Нафтогазу».

«Давайте вчинимо погано і зіпсуємо людині свято. Нам треба протриматися лише 3-4 дні, доки не пройдуть холоди. У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі», - додали в компанії.

Згідно з повідомленням, таке скорочення дасть змогу знизити потребу в газі на 8-9%, «і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався».

Також наголошується, що «Нафтогаз» зараз працює з місцевою владою, щоб комунальні підприємства в найближчі дні робили так само для будинків з централізованим опаленням.

«Газу в наших підземних сховищах багато, наші ПСГ круті, але навіть у них є технічні обмеження в тому, скільки газу можна підняти впродовж доби. Наші підземки зараз працюють на максимальному режимі відбору, добувачі постачають газ у систему в нормальному режимі, ми закриваємо інші потреби імпортом газу з Європи, де також незвичні холоди. Ваша допомога в зменшенні потреби в газі буде дуже до речі. Сьогоднішній день - найкритичніший», -наголосили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на п'ять діб ввів національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.

1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекрито купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки буде виставлено «Газпрому» за невиконання контракту. Разом з тим, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити вдасться, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня в цьому році не дотримувався вимог транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.