ЄС висловив готовність бути посередником в газовій суперечці України та Росії

У ЄС готові працювати з українською та російською владою.

Європейська комісія готова співпрацювати з Києвом та Москвою для врегулювання ситуації з постачанням в Україну російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник ЄК Анна-Каіса Ітконен.

«Українська влада поінформувала нас щодо можливої надзвичайної ситуації в українській газовій транзитній системі. Ми серйозно сприйняли це занепокоєння. І ми готові працювати з українською та російською владою», - сказала вона.

За словами Ітконен, вчора віце-президент ЄК з енергетичних питань Марош Шефчович спілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, який просив його «активізувати консультації стосовно можливих тристоронніх переговорів з РФ та Україною».

«Як завжди, Єврокомісія готова спростити такі переговори, якщо є запит від двох сторін. Сьогодні віце-президент контактуватиме з міністрами з питань енергетики України та Росії для обговорення ситуації», - додала речник.

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Разом з тим Ітконен повідомила, що на даний час «постачання газу в ЄС є стабільним та нормальним».

«Але ми спостерігаємо за ситуацією», - додала вона.

За даними Ітконен, обсяги запасів газу в українських сховищах зараз становлять менш як 10 млрд куб. метрів. За словами речника, це «дуже добре для цієї пори року».

«Тут немає ніякої аномальності», - підкреслила речник.

Як повідомляв УНАІН, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом до «Газпрому», згідно з яким суд зобов'язав російського монополіста виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня в цьому році не дотримувався вимог транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.

1 березня на засіданні РНБО глава МЗС Павло Клімкін заявив, що РФ знизила тиск на вході в українську ГТС майже на 20%, що нижче контрактного показника.

Також Клімкін заявив, що через зниження тиску в ГТС Україна ініціює механізм раннього попередження в енергетиці за Угодою про асоціацію з Євросоюзом і тристоронній механізм «Україна-ЄС-РФ» щодо забезпечення транзиту газу до країн ЄС.

1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні РНБО запропонував 3-4 березня ввести в Україні обмеження на споживання газу через значне похолодання і відмову «Газпрому» поставляти газ.