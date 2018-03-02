Росії доведеться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу - Порошенко

За словами президента, РФ демонструє зневагу і неповагу" до рішення Стокгольмського суду, згідно з яким "Газпром" заборгував "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Росія не хоче виконувати рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо газових контрактів, але їй доведеться це зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на церемонії складення присяги двома новопризначеними суддями Конституційного суду Сергієм Головатим та Василем Лемаком.

Читайте такожПідлість «Газпрому»: поставки газу до України були зірвані за 15 хвилин до їх початку

"Позавчора відбулося ще одне дуже важливе для України судове рішення - рішення Стокгольмського арбітражу, де Україна виграла принциповий газовий спір. Закінчилися, нарешті, кабальні умови контрактів. Україна з повагою ставиться до будь-якого судового рішення.

Подивіться на ставлення країни-агресора. Вони не хочуть виконувати рішення суду. Нехтування та зневагу. Вчора на засіданні РНБО я наголосив, що ми забезпечимо виконання судового рішення, і 4,6 мільярда доларів надійде в державну казну. Так само, як і згідно з судовим рішенням через спецконфискацию надійшло ще 1,6 мільярда доларів, які були викрадені з казни", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" звернулася до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами від 2009 року: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною газу.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за 1 тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони у відповідності з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту. У відповідності до цього контракту, "Газпром" мав транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За результатами розгляду двох справ російський "Газпром" заборгував української компанії 2,56 мільярда доларів.

Після отримання судового рішення "Газпром" відмовився поставляти до України газ в березні цього року.

1 березня РНБО доручив ініціювати арешт активів "Газпрому" в Україні і за кордоном у разі невиконання ним рішень Стокгольмського арбітражу.