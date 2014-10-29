В Брюсселі розпочалися газові переговори у тристоронньому форматі
21:19, 29 жовтня 2014Енергетика
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У Брюсселі розпочалися переговори щодо врегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою у тристоронньому форматі - за участю Росіі, України та Європейськоі комісіі.
Розпочалися тристоронні газові переговори / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН, переговори за участю віце-президента Європейськоі комісіі Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України Юрія Продана та Росіі Олександа Новака розпочалися приблизно о пів на восьму за Брюсселем (пів дев'ята за Києвом).
Як довго вони будуть тривати, наразі ніхто сказати не може.
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