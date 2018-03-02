"Газпром" заявив про розірвання всіх контрактів з Україною

За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, російська компанія зважилася на такі дії після отримання рішення Стокгольмського арбітражу.

Російський газовий монополіст «Газпром» на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив почати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит і купівлю газу з нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України». Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Газпрому».

«Газпром» змушений негайно почати процедуру розірвання контрактів із НАК «Нафтогаз України» на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі», - йдеться в повідомленні російської компанії.

За словами голови «Газпрому» Олексія Міллера, російська компанія зважилася на такі дії після отримання рішення Стокгольмського арбітражу.

«Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, ухвалив асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК «Нафтогаз України», - повідомили в «Газпромі», додавши, що рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за даними контрактами, а також змушує «Газпром» вирішувати економічні проблеми України.

«У такій ситуації продовження дії контрактів для «Газпрому» є економічно недоцільним і невигідним», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Читайте такожПомилка на сотні мільйонів: дії "Газпрому" дозволили Україні не виконувати правило "бери або плати"Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня в цьому році не дотримувався вимог транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.

Кабмін на п'ять діб ввів національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.

1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекрито купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки буде виставлено «Газпрому» за невиконання контракту. Разом з тим, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити вдасться, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.