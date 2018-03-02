Україна домовилася з Польщею про термінові поставки газу

"Нафтогаз" підписав контракт з польською PGNiG - поставки почалися о 6:00 п'ятниці.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» на тлі відмови російського газового монополіста «Газпром» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою польської PGNiG.

«Нафтогаз» і польська PGNiG підписали контракт на термінові поставки газу після вчорашнього рішення «Газпрому» відмовитися від поставок газу «Нафтогазу», що мало місце наступного дня після оголошення про рішення Стокгольмського трибуналу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, контракт із PGNiG діє до кінця березня 2018 року. Обсяг поставок – більш як 60 млн куб. м.

Також відзначається, що поставки почалися 2 березня о 6:00 через вузол «Германовичи», який з'єднує українську та польську газотранспортні системи.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.

1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дій російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекрито покупками газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені «Газпрому» за невиконання контракту. У той же час, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити не вийде, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримання необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.