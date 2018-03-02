«Нафтогаз» поки не отримував від «Газпрому» документів щодо розірвання договорів

В українському нафтогазовому холдингу не коментують дії російського контрагента.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» поки не отримував від російського газового монополіста «Газпром» документи про ініціацію в Стокгольмському арбітражі процедури розірвання договорів на транзит і закупівлю російського газу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

«Нафтогаз» поки не отримав жодних документів від «Газпрому», - повідомили в компанії, додавши, що поки не коментують дії російського контрагента.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив розпочати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит та купівлю газу з нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти до України газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу. Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня у цьому році не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримання необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.

Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.