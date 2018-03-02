"Київенерго" економить газ: дві ТЕЦ частково переведено на мазут

Рішення про скасування режиму буде прийнято за розпорядженням Міненерговугілля.

Столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 частково переведені з газу на резервне паливо – мазут, повідомляє прес-служба "Київенерго".

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Як зазначається, таке рішення прийнято у зв'язку з тимчасовими обмеженнями споживання газу до 6 березня 2018 року, введеними по всій Україні за розпорядженням Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Часові обмеження використання природного газу не вплинуть на температурний режим теплоносія та гарячої води. Режим економії газу та часткового переведення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на мазут буде скасовано після рішення Міністерства енергетики та вугільної промисловості", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Київенерго", щодоби на двох теплоелектроцентралях, які забезпечують теплом 65,7% столичних споживачів, планується використати близько 2 тисяч тонн мазуту. Таким чином, добові витрати газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зменшаться з 7 мільйонів кубометрів до 4,3 мільйона кубометрів. Економія газу при цьому становитиме 10,9 мільйона кубометрів протягом 4-х діб.

"В умовах необхідності економії газу наші фахівці докладають всіх зусиль, щоб у повному обсязі забезпечити теплом споживачів у нашій зоні обслуговування", - зазначив генеральний директор "Київенерго" Олександр Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій щодо запобігання кризовій ситуації в енергетиці з-за дій російського монополіста "Газпром", який з 1 березня відмовився поставляти газ в Україну.

Планом, зокрема, передбачено переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.

1 березня на засіданні РНБО керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав, що дефіцит газу буде частково перекрито купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, зазначивши, що ці рахунки будуть виставлені "Газпрому" за невиконання контракту. Разом з тим, за його словами, споживання в обсязі 10 мільйонів кубометрів газу на добу перекрити не вдасться, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.