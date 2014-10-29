Голова "Газпрому" демонстративно запізнився на газові переговори в Брюселі

Попри чутки про можливий фінальний етап дискусії та віднайдення тимчасового компромісу, жодна зі сторін коментувати подію не схотіла, йдеться в сюжеті ТСН.

Про те, що Росія не надто налаштована домовлятися і демонструє, що останнє слово таки за нею, свідчить красномовне запізнення голови "Газпрому" на зустріч із єврокомісаром, яка передувала широкому формату переговорів.

Усі сторони хочуть пролонгувати так званий "зимовий пакет" до кінця березня. Минулого разу представники РФ, ЄС і України домовилися, що Київ отримуватиме російський газ за ціною $ 385 до початку березня. Умовою поставок є передоплата. При цьому Росія відмовиться від принципу "бери або плати". А "Нафтогаз" має сплатити до кінця цього року борги.

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Разом з тим, не дійшли згоди, як ці угоди будуть оформлені юридично. Київ наполягає на підписанні окремого документу зі стабільною ціною у $ 385 доларів, яка не буде залежати від мінливих політичних настроїв Росії і яку росіяни не могли б міняти в односторонньому порядку. А представник уряду РФ переконує, що додаткових документів непотрібно, мовляв, Росія готова закріпити 100-доларову знижку простою урядовою постановою.