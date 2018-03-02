У Брюсселі закликали Київ та Москву негайно вирішити газову суперечку

В ЄК висловили стурбованість ситуацією з поставками російського газу до України.

Європейська комісія заявляє, що ситуація, яка скалася у питанні постачання російського газу до України викликає стурбованість і закликала Україну та Росію негайно знайти вирішення.

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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Мароша Шефчовича.

«На думку комісії, така ситуація викликає стурбованість не лише стосовно прямих постачань природного газу в Україну, але, можливо, також стосовно транзиту газу до ЄС. Тому комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії та відповідні міністерства України та Росії знайти негайні рішення відповідно до рішень Стокгольмського арбітражного трибуналу. Комісія готова керувати тристороннім процесом, який в минулому вже виявився ефективним у спірних ситуаціях», - йдеться в заяві.

З цією метою віце-президент закликав міністрів енергетики України та Росії оцінити ситуацію та узгодити необхідні наступні кроки. "Важливо, щоб як Росія, так і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника та транзитера газу, як це і було останніми роками», - наголосив він.

Шефчович підтвердив, що українські органи влади повідомили ЄК про свою занепокоєність щодо можливої надзвичайної ситуації в українській газотранспортній системі. «Це питання, згідно з інформацією, яка наразі доступна комісії, базується на трьох елементах: постійний низький і різний тиск для постачання газу з Росії в Україну для транзиту до ЄС: це явище не є новим і вже розслідувалося ЄК та Європейською мережею операторів газотранспортної системи (ENTSOG) з "Нафтогазом" та "Газпромом" у минулому році. Проте за нинішніх обставин (низькі температури, високий внутрішній попит на газ, очікуваний прямий імпорт з Росії) низький тиск в системі транспортування газу стає особливо проблематичним», - уточняють в ЄК.

Іншим елементом названа відсутність прямого постачання від "Газпрому" до "Нафтогазу": виглядає так, що "Нафтогазу" та "Газпрому" не вдалося узгодити умови імпорту природного газу, незважаючи на рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, що призвело до відмови у постачанні природного газу навіть заздалегідь оплачених «Нафтогазом» обсягів.

В ЄК також вказали, що зростання зворотних потоків з ЄС в короткі терміни на даний момент є складним завданням через жорсткі спотові ринки (низькі температури по всьому ЄС) та труднощі для технічної перебудови потоків в рамках газотранспортної системи.

«Комісія ще раз уточнює факти з Європейською мережею операторів системи передачі газу», - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що оскаржуватимуть його. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань щодо постачання в березні в Україну газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. У Кабміні заявили, що відсутність в загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу впродовж кількох днів.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання діючих контрактів з «Нафтогазом».