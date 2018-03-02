Дії "Газпрому" створюють істотні ризики для транзиту газу в ЄС - "Укртрансгаз"

Незважаючи на те, що російська компанія знизила тиск газу на входженні в ГТС до критично низького рівня, «Укртрансгаз» зможе збалансувати роботу ГТС.

Дії російського газового монополіста «Газпрому» із зниження тиску природного газу на вході в українську газотранспортну систему до критично низького рівня створюють суттєві ризики для транзиту газу до країн Європи. Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора ГТС «Укртрансгазу».

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«Беручи до уваги екстремальні погодні умови як в Україні, так і в країнах ЄС, такі безвідповідальні дії «Газпрому» додатково ускладнюють роботу оператора ГТС України і штучно створюють суттєві ризики для безперебійного транзиту значних обсягів газу для європейських споживачів», - заявили в компанії, додавши, що станом на сьогодні, тиск газу на точках входження в ГТС на російському кордоні продовжує залишатися на критично низькому рівні.

«Станом на 14:00 ситуація щодо забезпечення «Газпромом» тиску на вході в ГТС України продовжує залишатися критичною - тиск у магістральних газопроводах на газовимірювальній станції «Суджа» становить 50,9 кг на квадратний сантиметр, тоді як за контрактними зобов'язаннями - 60-65 кг на кв. см», - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, про такі дії російської компанії в оперативному порядку було поінформовано Єврокомісію.

«Завдяки синхронізованим діям уряду і за підтримки споживачів знизиться загальне споживання газу по країні, що дасть змогу збалансувати газотранспортну систему і уникнути серйозних наслідків від провокацій «Газпрому», - додали в прес-службі.