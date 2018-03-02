«Енергоатом» і американська Holtec підписали меморандум про співпрацю

Співпраця двох компаній передбачає часткову локалізацію виробництва обладнання малих модульних реакторів на українських підприємствах.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американська інжинірингова компанія Holtec International підписали меморандум про співпрацю у сфері використання технології малих модульних реакторів, які мають великі перспективи для використання на АЕС замість сучасних реакторів великої потужності.

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Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

«У тексті меморандуму відзначається, що він передбачає не тільки ліцензування в Україні технології SMR-160 (англ. Small modular reactor, малий модульний реактор потужністю 160 МВт) і подальше будівництво цих реакторів на АЕС України, а й часткову локалізацію виробництва обладнання для SMR- 160 на українських підприємствах», - йдеться в повідомленні компанії.

У прес-службі «Енергоатому» відзначають, що така співпраця має сприяти становленню України як провідного світового експортера реакторних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів.

Також відзначається, що для виконання цілей меморандуму дві компанії створять координаційний комітет, який проведе оцінку нормативної документації проекту SMR-160 з метою впровадження цієї технології в Україні. Комітет також оцінить використання малих реакторів із урахуванням методології МАГАТЕ та інших міжнародних організацій. Після цього буде проведено оцінку української атомної промисловості та підготовлено пропозиції щодо локалізації виробництва устаткування SMR-160.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року директор «Науково-технічного центру «Енергоатому» Микола Власенко повідомив, що компанія вивчає можливість заміни діючих енергоблоків АЕС потужністю 440 або 1000 МВт (після виведення їх з експлуатації) на малі модульні реактори потужністю 150 або 300 МВт.

За його словами, «Енергоатом» опрацьовує варіант використання малих реакторів компанії Holtec, яка планує вже в 2022-2024 роках отримати перші промислові зразки такого обладнання, а також сертифікат на право розповсюдження цієї технології в треті країни. Нові реактори, за словами Власенка, зможуть працювати до 100 років, вони мають високий рівень маневреності та можуть бути розміщені на території діючих АЕС.

У вересні 2017 року Holtec International запропонував керівництву України створити в нашій країні хаб для виробництва необхідного обладнання та поширення технології малих модульних ядерних реакторів.

За інформацією «Енергоатому», технологія малих модульних реакторів визнана одним із найбільш перспективних напрямів у будівництві атомних електростанцій. Ці реактори мають значно більш високий рівень безпеки порівняно з традиційними типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього електропостачання, а також за рахунок інших систем пасивної безпеки. Реактори проекту SMR-160 мають можливість працювати в режимі маневрування потужністю, розташовуються на невеликих площах і не вимагають підведення потужних ліній електропередач.

Довідка УНІАН. Holtec International є провідним світовим розробником технологій і виробником обладнання для транспортування і зберігання відпрацьованого ядерного палива. Також Holtec International є одним зі світових лідерів з розробки малих модульних реакторів.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.