Газовий конфлікт з Росією: поляки обіцяють Україні допомогу
Найбільша державна газова компанія Польщі PGNiG готова забезпечувати стабільні та безпечні поставки газу до України на тлі дій російського газового монополіста «Газпрому», який, незважаючи на передоплату і на порушення рішення Стокгольмського арбітражу, за 15 хвилин до початку поставок відмовився поставляти газ нашій країні.
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Про це повідомила прес-служба PGNiG з посиланням на слова президента правління компанії Петра Возняка.
«Ми готові збільшити обсяг поставок або продовжити термін дії контракту, залежно від попиту на українському ринку. PGNiG може забезпечувати стабільні й безпечні поставки газу завдяки диверсифікованому портфелю, який включає як внутрішній видобуток у Польщі, так і імпорт, зокрема й регулярні поставки СПГ з Катару і США», - цитує Возняка прес-служба.
«Енергетична солідарність і плідна співпраця з сусідніми країнами - наша обов'язок. Особливо тепер, коли в України виникли труднощі з поставками з Росії, а потреба в природному газі для забезпечення населення теплом збільшилася через значне похолодання», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України», на тлі відмови російського газового монополіста «Газпром» поставляти до України в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG.