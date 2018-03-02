Газовий конфлікт з Росією: поляки обіцяють Україні допомогу

Польська PGNiG готова забезпечувати стабільні й безпечні поставки газу до України на тлі демаршу «Газпрому».

Найбільша державна газова компанія Польщі PGNiG готова забезпечувати стабільні та безпечні поставки газу до України на тлі дій російського газового монополіста «Газпрому», який, незважаючи на передоплату і на порушення рішення Стокгольмського арбітражу, за 15 хвилин до початку поставок відмовився поставляти газ нашій країні.

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Про це повідомила прес-служба PGNiG з посиланням на слова президента правління компанії Петра Возняка.

«Ми готові збільшити обсяг поставок або продовжити термін дії контракту, залежно від попиту на українському ринку. PGNiG може забезпечувати стабільні й безпечні поставки газу завдяки диверсифікованому портфелю, який включає як внутрішній видобуток у Польщі, так і імпорт, зокрема й регулярні поставки СПГ з Катару і США», - цитує Возняка прес-служба.

«Енергетична солідарність і плідна співпраця з сусідніми країнами - наша обов'язок. Особливо тепер, коли в України виникли труднощі з поставками з Росії, а потреба в природному газі для забезпечення населення теплом збільшилася через значне похолодання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України», на тлі відмови російського газового монополіста «Газпром» поставляти до України в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG.