Порошенко: транзиту газу в Європу нічого не загрожує (відео)

Порошенко скликав нараду щодо рішення російського «Газпрому» розірвати контракти з «Нафтогазом».

Президент України Петро Порошенко заявив, що незважаючи на дії «Газпрому», який на порушення контракту значно знизив тиск природного газу на вході в українську газотранспортну систему, транзиту російського газу в Європу нічого не загрожує, а Україна в черговий раз підтвердила свій статус надійного партнера.

«Ми впевнені, що договір не буде розірваний, ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз чітко підтвердила свій статус як надійного постачальника. На жаль, Російська Федерація і «Газпром» ще раз продемонстрували, що як тільки настає холод - вони в черговий раз роблять спроби використовувати поставки газу як механізм політичного тиску - це не пройде», - сказав Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

«Україна надійний партнер, і ці події в черговий раз це підтверджують», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за 1 тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги було задоволено, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винним «Газпрому» близько 2 млрд дол.

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28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що будуть його оскаржувати. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з постачання в березні в Україні газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд ввів режим економії газу впродовж декількох днів.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання чинних контрактів з «Нафтогазом».