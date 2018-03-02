«Газпром» обов'язково заплатить «Нафтогазу» всі $4,6 мільярда збитків – Порошенко

Нагадаємо, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Російський газовий монополіст «Газпром», який програв національному нафтогазовому холдингу «Нафтогаз України» спір у Стокгольмському арбітражі, обов'язково заплатить української компанії 4,6 млрд дол., які були визначені рішенням арбітражу. Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив президент Петро Порошенко.

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«Всі ці гроші, до останньої копійки, Україні будуть виплачені. З цього приводу у мене немає жодного сумніву», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання діючих контрактів з «Нафтогазом».

Наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що його оскаржуватимуть. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з поставок у березні в Україну газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо.

У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу протягом декількох днів.

У свою чергу «Нафтогаз», на тлі відмови російського газового монополіста «Газпром» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG. Контракт з PGNiG діє до кінця березня 2018 року, але може бути пролонгований.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, зокрема зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м. У 2017 році збільшила імпорт газу на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.