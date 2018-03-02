Порошенко запевнив українців у відсутності проблем, незважаючи на дії "Газпрому"

За словами президента, відсутності проблем вдасться досягти завдяки урядовому плану зі скорочення споживання газу.

Україна цілком впевнено і без надзвичайних ситуацій пройде період березневих холодів, незважаючи на дії російського газового монополіста «Газпром», який, програвши Стокгольмський арбітраж, знизив тиск природного газу на вході в українську газотранспортну систему до критично низького рівня.

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив президент Петро Порошенко.

«Ми абсолютно твердо пройдемо цей кризовий момент. Ні економіці, ні соціальній сфері нічого не загрожує», - сказав він.

Також президент додав, що цього вдасться досягти завдяки урядовому плану зі скорочення споживання газу.

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«Я хочу подякувати уряду, оскільки вчора, згідно з рішенням РНБО, було проведено енергетичний штаб, було прийнято вичерпні рішення щодо скорочення споживання газу, які дають змогу нам пройти режим холодів і спробу РФ створити труднощі для України без будь-яких надзвичайних ситуацій», - підкреслив Порошенко.

«Я хочу подякувати уряду, оскільки вчора, згідно з рішенням РНБО, було проведено Енергетичний штаб, було прийнято вичерпні рішення щодо скорочення споживання газу, які дають змогу нам пройти режим холодів і спробу РФ створити труднощі для України без будь-яких надзвичайних ситуацій», - підкреслив Порошенко.

Також глава держави вважає, що такі дії «Газпрому» підкреслюють те, що він - ненадійний партнер.

«Незважаючи на те, що ми змушені були перейти по окремих генераціях на мазут, що істотно піднімає вартість електроенергії, і піти на інші обмежувальні заходи, я впевнений, що вони триватимуть дуже короткий час. Вже з третього числа на нас чекає потепління ... Ситуація повністю буде контрольованою», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставки Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що його оскаржуватимуть. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з поставок у березні в Україні газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. Також російська компанія знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні України до критично низького рівня, що створює істотні ризики для забезпечення транзиту газу до країн ЄС.

У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу протягом декількох днів.