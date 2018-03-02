Коболєв про реакцію «Газпрому» на програш у Стокгольмі: вони самі пішли до трибуналу

Очільник «Нафтогазу» прокоментував останні кроки російського монополіста.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв нагадав, що російська сторона сама звернулась до Стокгольмського арбітражу через суперечку з Україною, а відтак може ображатись через поразку лише на себе.

Читайте також«Газпром» обов'язково заплатить «Нафтогазу» всі $4,6 мільярда збитків – ПорошенкоВідповідну заяву Коболєв оприлюднив у Facebook.

«Самі пішли в трибунал, самі ж і образились, коли програли:)», - прокоментував очільник «Нафтогазу» дії російського монополіста.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив розпочати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит та купівлю газу з нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти до України газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу. Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня у цьому році не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримання необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.

Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут, а також припинення роботи навчальних закладів до 6 березня.