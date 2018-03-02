"Газпром" не має права односторонньо розривати контракти з Україною - Порошенко

У разі невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань "Нафтогаз" звернеться в арбітраж за додатковою компенсацією збитків, створених безвідповідальними діями російської компанії.

Президент України Петро Порошенко заявив, що контракти Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і російського газового монополіста "Газпрому" не передбачають можливості розірвання в односторонньому порядку.

«Мене поінформували після дуже уважного вивчення контракту між «Нафтогазом України» і «Газпромом»: контрактами не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і такі заяви «Газпрому» можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання. Я впевнений, якщо це станеться, «Нафтогаз» звернеться в арбітраж за додатковою компенсацією збитків, створених безвідповідальними діями «Газпрому», - сказав Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставки Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що його оскаржуватимуть. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з поставок у березні в Україні газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. Також російська компанія знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні України до критично низького рівня, що створює істотні ризики для забезпечення транзиту газу до країн ЄС.

У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу протягом декількох днів.