У «Газпромі» заявили, що найближчим часом не припинятимуть транзит газу через Україну

Це пов'язано з тим, що сторонам потрібен час для врегулювання юридичних складнощів, відзначили в компанії.

У найближчий час транзит російського газу через Україну продовжиться, незважаючи на рішення «Газпрому» розірвати контракти з Києвом.

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Про це заявив РБК офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

«Якщо б це було так, ми б так прямо сказали», — сказав Купріянов, відповідаючи на питання, чи означає початок процедури розірвання контракту з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі негайне припинення транзиту через Україну.

Джерело в трейдерській «дочці» «Газпрому» «Газпром експорт» також підтвердило, що транзит через Україну продовжиться, оскільки для розриву контрактів необхідно пройти через юридичний процес. «Судова процедура потребує часу. Ми не припиняємо прямо зараз прокачування газу через Україну», — сказав співрозмовник.

Сам транзитний контракт «Газпрому» також не передбачає негайного припинення транзиту під час розриву угоди. Зокрема, стаття 8.2 прямо вказує, що за наявності протиріч для розірвання контракту сторони повинні звернутися в Стокгольмський арбітраж. «У разі якщо сторони протягом 30 днів з моменту виникнення якоїсь суперечки або розбіжності не зможуть прийти до взаємоприйнятного рішення, то будь-який спір, розбіжність або претензія у зв'язку з цим контрактом або його порушенням, розірванням або недійсністю будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма», — йдеться в тексті угоди.

Топ-менеджер Uniper, найбільшого споживача газу «Газпрому» з Німеччини повідомив, що не в курсі планів «Газпрому» припинити транзит газу через Україну і розірвати контракт з «Нафтогазом». «Ніяких переговорів не велося, нас ніхто не повідомляв про плани відмови від транзиту газу через Україну», — заявив. він і зазначив, що здивований і ошелешений такою заявою.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання діючих контрактів з «Нафтогазом».

Наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що його оскаржуватимуть. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з поставок у березні в Україну газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо.

У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу протягом декількох днів.

У свою чергу «Нафтогаз», на тлі відмови російського газового монополіста «Газпром» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG. Контракт з PGNiG діє до кінця березня 2018 року, але може бути пролонгований.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, зокрема зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м. У 2017 році збільшила імпорт газу на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.