Гройсман заспокоїв: дефіцит газу буде подолано протягом п'яти днів

Прем'єр-міністр оцінив дефіцит газу, що виник, у кілька десятків мільйонів кубів на добу.

Дефіцит природного газу в газотранспортній системі України, який виник після того, як російський «Газпром» знизив тиск газу на вході в українську ГТС до критично низького рівня, а також відмовився поставляти законтрактовані на березень обсяги блакитного палива, буде подолано впродовж п'яти днів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції.

«Якщо говорити в цифрах, це (дефіцит газу в ГТС - УНІАН) трохи більше кількох десятків мільйонів кубів на добу. За великим рахунком, такий дефіцит спостерігається сьогодні, але я наголошую, що він буде компенсований, і ми вийдемо на нормальний обсяг впродовж п'яти днів», - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна цілком впевнено і без надзвичайних ситуацій пройде період березневих холодів, незважаючи на дії російського газового монополіста «Газпрому», який, програвши Стокгольмський арбітраж, знизив тиск природного газу на вході в українську газотранспортну систему до критично низького рівня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що будуть його оскаржувати. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з постачання в березні до України газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. Також російська компанія знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні України до критично низького рівня, що створює істотні ризики для забезпечення транзиту газу до країн ЄС.

У Кабміні заявили, що відсутність в загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд ввів режим економії газу протягом декількох днів.