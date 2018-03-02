«Нафтогаз» має намір зажадати від «Газпрому» компенсацію вартості імпорту газу з ЄС

У компанії заявили, що на сьогодні транзит триває в нормальному режимі.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» має намір зажадати від російського «Газпрому» компенсацію збитків, яких буде завдано українській компанії в тому разі, якщо, купуючи паливо у країнах ЄС, «Нафтогаз» заплатить за нього більшу ціну, ніж та, за якою він мав отримати це паливо від «Газпрому» згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Ми не купуємо газ за 600 доларів. Може, «Газпром» купує, ми не знаємо. Все, що ми переплатимо понад ціну, встановлену арбітражем, ви знаєте, куди ми перевиставимо цей рахунок», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії додали, що на сьогодні транзит газу до країн ЄС триває в нормальному режимі.

«Ми вимагаємо від «Газпрому» компенсацію різниці між тією високою ціною, яку ми заплатимо за поставки з Європи, які були несподіваними для нас, і контрактною ціною, яка визначена рішенням Стокгольмського арбітражу. Ми спробуємо економічно їх покарати», - пізніше пояснив позицію компанії її головний комерційний директор Юрій Вітренко в ефірі одного з національних телеканалів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони, але, оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумками першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, відповідно до якого суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За результатами розгляду двох справ «Газпром» винен українській компанії 2,56 млрд дол.

У російській компанії не погодилися з рішенням арбітражу і заявили, що будуть його оскаржувати. 1 березня «Газпром» відмовився від своїх зобов'язань з поставок у березні до України газу і повернув «Нафтогазу» передоплату за це паливо. У Кабміні заявили, що відсутність у загальному балансі російського газу не завдасть істотної шкоди національній економіці. При цьому з метою мінімізації ризиків для роботи української ГТС уряд запровадив режим економії газу упродовж кількох днів.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір ініціювати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання діючих контрактів з «Нафтогазом».

У свою чергу «Нафтогаз», на тлі відмови «Газпрому» поставляти в Україну в березні раніше законтрактовані обсяги газу, уклав контракт на поставку 60 млн куб. м газу з польською компанією PGNiG. Контракт діє до кінця березня 2018 року, але може бути пролонгований.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.

У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.