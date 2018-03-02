Запасів газу достатньо в підземних сховищах, проблема в їхній пропускній спроможності - «Нафтогаз»

За словами Вітренка, очікуваний від "Газпрому" обсяг поставок у березні становив 500 млн куб. м.

Україна має великі запаси природного газу в підземних сховищах (понад 10 млрд куб. м), а проблема для заповнення дефіциту газу в газотранспортній системі, що виник з вини російського «Газпрому», викликана лише тим, що ці сховища мають обмежену пропускну здатність з видачі газу в ГТС.

Читайте також«Нафтогаз» має намір зажадати від «Газпрому» компенсацію вартості імпорту газу з ЄС

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив головний комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Зараз у наших сховищах понад 10 млрд куб. м. У нас взагалі немає проблеми з газом у сховищах. Проблема, яка у нас є, - це скільки ми можемо підняти газу на добу. Це вузьке місце. Ми спокійно пройшли б березень, навіть якщо зараз у нас залишалося б у сховищах 6 млрд куб. м», - сказав він.

Вітренко додав, що зробити таку систему підземних сховищ, коли в будь-який момент, за будь-якої погоди завжди можна відібрати скільки завгодно газу, - дуже дорога інвестиція.

За його словами, від «Газпрому» очікувалися поставки газу на березень обсягом 500 млн куб. м.