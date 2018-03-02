Українська ГТС із завтрашнього дня відновить роботу в нормальному режимі - "Нафтогаз"

За словами Вітренка, ця доба є найбільш критичною для ГТС.

Українська газотранспортна система із завтрашнього дня відновить роботу в нормальному режимі після того, як буде подолано дефіцит газу, який було викликано зниженням тиску на вході в ГТС через дії російського газового монополіста «Газпром», який програв держхолдингу «Нафтогазу» спір у Стокгольмському арбітражі і повинен виплатити 2,56 млрд дол.

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Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив головний комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Ця доба є критичною, але ми бачимо, що ми її проходимо... Із завтрашнього дня ми побачимо абсолютно стабільну роботу ГТС і зможемо повернутися в нормальний режим роботи, без будь-яких обмежень», - сказав він, додавши, що стабілізації становища вдається досягти завдяки тому, що населення скоротило споживання газу, промислові підприємства перейшли від використання газу на електроенергію, а ТЕЦ перейшли на використання резервного виду палива - мазуту.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см. У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій.