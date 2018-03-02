У "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів із завтрашнього дня

За словами головного комерційного директора "Нафтогазу", Україна довела, що вона - надійний транзитер.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» із завтрашнього дня в п'ять разів збільшить обсяг імпорту природного газу з країн ЄС для заповнення дефіциту газу, який виник у газотранспортній системі з вини російського газового монополіста «Газпром».

Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Читайте такожУкраїнська ГТС із завтрашнього дня відновить роботу в нормальному режимі - "Нафтогаз"«Із завтрашнього дня ми будемо купувати в п'ять разів більше газу з Європи, ніж сьогодні», - сказав він, додавши, що це буде набагато більший обсяг, ніж той, який Україна повинна була отримувати від «Газпрому».

Вітренко також зазначив, що Україна, знизивши власне споживання газу, для забезпечення безперебійного транзиту блакитного палива в ЄС, довела, що «ми є надійним транзитером».

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см. У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій.