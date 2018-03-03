У "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не вирішує проблему дефіциту

Україна має великі запаси газу в підземних сховищах, проблема тільки в їхній пропускній здатності.

Україна має великі запаси природного газу в підземних сховищах (понад 10 млрд куб. м), а проблема для заповнення дефіциту газу в газотранспортній системі, що виник з вини російського «Газпрому», викликана лише тим, що ці сховища мають обмежену пропускну здатність з видачі газу в ГТС.

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив головний комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

Читайте такожУкраїнська ГТС із завтрашнього дня відновить роботу в нормальному режимі - "Нафтогаз"«Зараз у наших сховищах понад 10 млрд куб. м. У нас взагалі немає проблеми з газом у сховищах. Проблема, яка у нас є, - це скільки ми можемо підняти газу на добу. Це вузьке місце. Ми спокійно пройшли б березень, навіть якби зараз у нас залишалося в сховищах 6 млрд куб. м», - сказав він.

Вітренко додав, що зробити таку систему підземних сховищ, коли в будь-який момент, за будь-якої погоди завжди можна відібрати скільки завгодно газу, - дуже дорога інвестиція.

За його словами, від «Газпрому» очікувалися поставки газу на березень обсягом 500 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см. У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У 2018 рік Україна увійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

2 березня у "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів.