Рівень тиску газу перебуває на достатньому рівні для забезпечення потреб споживачів - Міненерговугілля

За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції, Україна, на відміну від "Газпрому", є послідовним і законослухняним партнером.

Тиск природного газу на вході в українську газотранспортну систему на східному кордоні України, раніше знижений російським газовим монополістом «Газпром» до критично низького значення, вже перебуває на достатньому для забезпечення потреб споживачів рівні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції Наталя Бойко.

«Вчора протягом дня зниження тиску не відбулося. Зараз він не критичний для забезпечення газом українських споживачів. Українці повинні залишатися в теплі та комфорті - це пріоритет. Але ми підкреслюємо невиконання росіянами своїх зобов'язань», - написала вона.

Бойко наголосила, що Україна, на відміну від «Газпрому», є послідовним і законослухняним партнером.

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«Фактично «Газпром» продемонстрував, що він не готовий виконувати рішення європейських арбітрів і порушує контракти. Україна, навпаки, є надійним, передбачуваним і законослухняним партнером. Ми послідовні», - заявила Бойко.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилась поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилась виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,9 кг на кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.