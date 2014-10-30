Ціни на нафту піднялися вище позначки $87 на статистиці зі США

На світових торгах у четвер, 30 жовтня, ціни на нафту продовжують зростати на статистиці щодо комерційних запасів нафти в США, передає ПРАЙМ.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже збільшилася на 0,61% - до 81,92 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,16% - до 87,04 долара за барель.

Читайте такожMorgan Stanley: криза в Україні занадто дорого обійдеться РосіїВ середу Міненерго США повідомило про зростання комерційних запасів нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 24 жовтня, на 2,1 мільйона барелів, або на 0,5%, - до 379,7 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення запасів нафти на 3,37 мільйона барелів.

Читайте такожРосія через санкції і дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%Між тим, як зазначають експерти, проблема надлишкової пропозиції на ринку все ще існує, тому що ОПЕК досі не дає ніяких коментарів з приводу можливого скорочення видобутку.