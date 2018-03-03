Україна в повному обсязі забезпечила транзит газу до країн ЄС - Порошенко

Президент зазначив, що Україна добре поінформувала європейських партнерів про дії російського газового монополіста.

Україна в повному обсязі забезпечила транзит природного газу до країн ЄС, незважаючи дефіцит газу в українській газотранспортній, що виник із вини російського «Газпрому», який, порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, відмовився імпортувати в Україну газ і знизив тиск на вході в українську ГТС до критично низького рівня.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, відвідавши диспетчерський пункт держкомпанії-оператора ГТС «Укратрансгаз».

«Ми в повному обсязі забезпечили транзит газу до країн ЄС. Росіяни дуже сподівались, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаються. Україна - надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер», - заявив глава держави, зазначивши, що раніше Україна добре поінформувала європейських партнерів про дії російського газового монополіста.

Представники "Укртрансгазу" продемонстрували главі держави, що тиск на вході в ГТС України з боку Росії нижче контрактних значень, тоді як тиск на виході з української ГТС у бік ЄС навіть трохи вище необхідного.

Читайте такожУкраїнська ГТС із завтрашнього дня відновить роботу в нормальному режимі - "Нафтогаз"28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому". "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. Також "Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість будуть нараховувати відсотки - 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.

Однак "Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити компенсацію "Нафтогазу".

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив попередню оплату для відновлення постачань російського газу з березня. Водночас "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмову "Газпрому" від постачання газу порушенням договору та невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.

Своєю чергою Володимир Гройсман сподівається, що ситуація з газом буде введена в штатний режим 6 березня.