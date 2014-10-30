Україна, Росія та ЄС знову не домовилися з газового питання

Європейська комісія повідомляє, що прес-конференції, яка мала відбутися в разі досягнення домовленостей в ході тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС щодо вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою, "сьогодні не буде".

Із цього випливає, що домовленостей немає.

"Прес-конференціі о 8.30 30 жовтня не буде", - повідомляє ЄК, додаючи, що додатково проінформує про можливі заходи для преси.

Інші деталі не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" учора ввечері демонстративно запізнився на газові переговори з Україною та Європейською комісією, через що зустріч почалася із сильним запізненням.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за поставки російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, загалом цього року українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Разом з тим, російська сторона стверджує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було. Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і "Нафтогаз" повинні знайти кошти.

Читайте такожУ Єврокомісії сподіваються, що сьогоднішні газові переговори будуть останнімиПрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ. У ЄС також підтвердили, що готові допомогти Україні з оплатою газу.