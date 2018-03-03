Порошенко заявив про стабілізацію ситуації з газопостачанням в Україні (відео)

За його словами, відгукнувшись на заклик зменшити споживання газу, громадяни на 14% скоротили споживання блакитного палива.

Президент України Петро Порошенко заявив про стабілізацію ситуації з газопостачанням в Україні.

Про це він повідомив на Facebook. "Складна ситуація, яка виникла через дії "Газпрому", завдяки злагодженим діям українців та влади, - подолана. Станом на ранок суботи ми маємо різке збільшення поставок газу з Польщі, Словаччини та Угорщини", - заявив він.

За словами президента, відгукнувшись на заклик зменшити споживання газу, громадяни на 14% скоротили споживання блакитного палива.

"Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням: маємо достатньо газу в сховищах, газ власного видобутку та імпорт", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см.

Читайте такожУ "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не вирішує проблему дефіциту

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У 2018 рік Україна увійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу. 2 березня у "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів.