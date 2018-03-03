"Газпром" компенсує високу вартість газу, імпортованого з ЄС для подолання кризи - Порошенко

Президент заявляє, що термінові поставки газу з ЄС виявилися значно дорожчими тієї ціни, за якою Україні мав постачати газ російський "Газпром".

Російський газовий монополіст «Газпром» компенсує високу вартість природного газу, який був 2-3 березня імпортований з країн Європейського Союзу для подолання дефіциту палива в українській газотранспортній системі, що був викликаний неправомірними діями російського постачальника.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, відвідавши диспетчерський пункт держкомпанії-оператора ГТС «Укратрансгаз».

«Ціна, за якою ми повинні були отримувати газ (від «Газпрому» - УНІАН) за рішенням Стокгольмського арбітражу, становила 238,55 дол. за тис. куб. м. Спотова ціна, тобто та ціна, якщо зараз виходити й купувати на ринку, становить від 250-300 до 500 дол. за тис. куб. м. Це ті збитки, які понесла Україна. Вже дано відповідні інструкції - всі ці збитки (а юристи НАК «Нафтогаз України» готують звернення) буде компенсовано постачальником газу російським «Газпромом», - зазначив глава держави.

після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см.

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У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У 2018 рік Україна увійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу. 2 березня у "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів.