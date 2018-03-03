Україна в період дефіциту газу в ГТС скоротила споживання палива на 12% - Порошенко

Президент вважає, що скоротити споживання вдалось завдяки солідарності всіх українців.

Україна в період дефіциту газу в газотранспортній системі, викликаного неправомірними діями російського газового монополіста «Газпром», скоротила споживання палива на 12% - до 180 млн куб. м на добу.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, відвідавши диспетчерський пункт держкомпанії-оператора ГТС «Укратрансгаз».

Читайте такожПорошенко заявив про стабілізацію ситуації з газопостачанням в Україні (відео)«Бачите - 205 і 180 млн куб. м на добу. Це ознака національної солідарності», - прокоментував президент доповідь члена правління компанії «Нафтогаз України» Сергія Переломи, який повідомив, що Україна на сьогоднішній день споживає газ у режимі 180 млн куб. на добу, тоді як раніше споживання сягало значень у 205 млн куб. м на добу.

"Споживання, завдяки спільним зусиллям українців, уряду, звернення президента України, на сьогодні вже становить 180 млн куб. м на добу. Максимально ми доходили майже до 205 млн куб. м на добу", - сказав Перелома.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилась поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилась виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,9 кг на кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

Раніше Порошенко заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Станом на ранок 3 березня, підкреслив президент, ситуація повністю стабілізувалась за рахунок збільшення (в 5 разів) імпорту газу з ЄС, підняття палива з підземних сховищ і зниження споживання.