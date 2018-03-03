У "Нафтогазі" заявили, що можуть легко добитися арешту російського газу, який постачається до ЄС (відео)

У «Нафтогазі України» вважають, щоарештувати іноземні активи «Газпрому» досить легко.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» може добитись арешту природного газу, який російський газовий монополіст «Газпром» поставляє до Німеччини, після того, як російська компанія не виконала рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким вона повинна виплатити «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Читайте такожУкраїна в період дефіциту газу в ГТС скоротила споживання палива на 12% - Порошенко Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко

«Той же газпромівський газ, який надходить до Німеччини. Німеччина - ліквідний ринок газу. Ми забираємо їхній газ, продаємо на біржі й отримуємо гроші. Ось і все, це настільки легко», - сказав він, відповідаючи на запитання, які іноземні активи «Газпрому» можуть бути арештовані за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилась поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилась виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,9 кг на кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами Порошенка, завдяки діям«Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Станом на ранок 3 березня, зазначив президент, ситуація повністю стабілізувалась.