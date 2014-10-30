"Роснефть" зацікавилася шельфом окупованого Криму

Найбільша в Росії державна нафтогазова компанія «Роснефть» планує розмістити замовлення на підготовку і передачу сейсмічних даних щодо окупованого РФ кримського шельфу Азовського і Чорного морів, передають "Новости Крыма" з посиланням на оприлюднений план закупівель компанії на 2014 рік.

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«Придбання геологічної інформації є загальносвітовою практикою найбільших нафтовидобувних компаній», - пояснив представник держкомпанії.

У той же час, він не уточнив, чи цікавить «Роснефть» робота на шельфі анексованого Криму, або сейсмічні дані компанії потрібні тільки для роботи на вже наявних у неї ділянках в Азовському і Чорному морях.

Нагадаємо, ExxonMobil на тлі санкцій зупинила роботи за 9 проектами в рамках угоди про стратегічне співробітництво з «Роснефтью».

Читайте такожExxonMobil через санкції виходить з російського проекту на арктичному шельфі Крім того, 12 вересня Євросоюз в рамках нової хвилі санкцій обмежив доступ до ринків капіталу ЄС російським компаніям «Оборонпром», ОАК, "Уралвагонзавод", «Роснефть», «Транснефть» і «Газпром нефть». У цей же день США розширили санкційний список проти Росії.