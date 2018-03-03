Українська енергосистема продовжує стабільно працювати в умовах негоди й дефіциту газу - «Укренерго»

За даними «Укренерго», ситуація, пов'язана зі зниженням на 20% тиску газу в ГТС України, ніяк не вплинула на стабільність енергосистеми.

Українська енергосистема продовжує стабільно працювати в умовах високого споживання електроенергії, яке було викликано погіршенням погодних умов, а також при дефіциті газу в газотранспортній системі.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

«Ситуація повністю контрольована. Зростання споживання пов'язане зі зниженням температури повітря і не вплинуло на стабільність роботи енергосистеми», - повідомили в компанії, додавши, що цими днями спостерігалося пікове споживання електроенергії (23,5 ГВт), що практично дорівнює річному піку - 23,8 ГВт.

«У зв'язку з тим, що базове навантаження на АЕС більше, ніж було в грудні та січні. На теплових електростанціях генеруючих компаній є резервні блоки, які можуть за необхідності бути включені в роботу для покриття піків споживання», - додали в компанії.

Читайте такожУ "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не вирішує проблему дефіцитуЗа даними «Укренерго», ситуація, пов'язана зі зниженням на 20% тиску газу в ГТС України, ніяк не вплинула на стабільність енергосистеми. При цьому низку ТЕЦ було переведено з газу на резервний вид палива - мазут.

Як повідомляв УНІАН, у перші дні березня спостерігаються рясні снігопади та зниження температури повітря, що ускладнює рух на автомагістралях, а також веде до зростання споживання енергоносіїв, у першу чергу газу та електроенергії.

Тимчасовий дефіцит газу в ГТС був викликаний діями російського «Газпрому», який порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, знизив тиск газу на вході в ГТС і відмовився імпортувати законтрактований газ. Для подолання дефіциту, Кабмін ввів у дію Нацплан зі скорочення споживання газу, а також доручив Міненерговугілля перевести частину генерації на мазут.