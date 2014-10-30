ОПЕК не буде знижувати видобуток нафти ні цього, ні наступного року

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) не планує істотної зміни в обсягах видобутку нафти в майбутні місяці і збереже нинішній розмір видобутку нафти протягом всього 2015 року. Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадрі в рамках міжнародної конференції Oil and Money, що проходить в Лондоні, передає ТАСС.

"Я не думаю, що з точки зору обсягів виробництва майбутній 2015 рік буде відрізнятися від поточного 2014 року", - підкреслив аль-Бадрі. За його словами, попит на нафту країн ОПЕК складе наступного року 29,5-30 млн барелів на добу. "Це практично стільки ж, скільки ми виробляємо зараз", - зауважив він.

Читайте такожРосія через санкції і дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%Аль-Бадрі вважає, що нинішні ціни на нафту на рівні 80 доларів за барель "приберуть з світового ринку 50% нафти, що видобувається з важкодоступних шарів, включаючи сланцеві". "Правда, ринок відчує це тільки в 2015 році", - заявив він.

Тим не менш, не всі учасники конференції згодні з подібним поглядом на події. Головний економіст енергетичної групи ConocoPhillips Маріанна Ках зауважила, що "ціни на нафту повинні впасти до 50 доларів за барель для того, щоб завдати справжньої шкоди видобутку сланцевої нафти в США".

Читайте такожСланцеві проекти США залишаться беззбитковими навіть при ціні бареля нафти $57 З нею погодився і голова ВР Боб Дадлі. "Я не думаю, що нафтова сланцева промисловість США приречена при нинішніх цінах, - підкреслив він. - Слід враховувати, що виробничі витрати на виробництво сланцевої нафти продовжують падати".

Виступив на конференції у форматі відеозв'язку і новий глава французької компанії Total Патрік Пуянне. Він висловив надію на дії з боку ОПЕК за підтримки нафтових цін. При цьому він зауважив, що Total "не змінює своєї довгострокової оцінки світового нафтового ринку". "ОПЕК є одним з головних гравців на ринку і захистить нафтові ціни", - сказав він.