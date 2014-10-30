ЄС виділив 647 млн євро на зменшення енергетичної залежності від Росії

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Підтримувані проекти дозволять збільшити енергетичну безпеку Європи і допомогти покласти край ізоляції енергетичних мереж країн-членів ЄС", - сказано в повідомленні.

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"Фінансові ресурси також будуть спрямовані на завершення формування єдиного європейського енергетичного ринку та інтеграції відновлювальних джерел енергії до електромереж", - повідомляє ЄК.

На думку єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, таке рішення дозволить швидко створити інфраструктуру, яка потрібна для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

"Геополітична криза висвітлила необхідність краще поєднати енергетичні мережі", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 жовтня відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом.

Ввечері 30 жовтня у Брюсселі очікується підписання пакету документів щодо постачання в Україну російського газу протягом зимового сезону 2014-2015 років.