ЄС виділив 647 млн євро на зменшення енергетичної залежності від Росії
ЄС виділив 647 млн євро для фінансування газових проектів у регіонах Балтії, Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
"Підтримувані проекти дозволять збільшити енергетичну безпеку Європи і допомогти покласти край ізоляції енергетичних мереж країн-членів ЄС", - сказано в повідомленні.
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"Фінансові ресурси також будуть спрямовані на завершення формування єдиного європейського енергетичного ринку та інтеграції відновлювальних джерел енергії до електромереж", - повідомляє ЄК.
На думку єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, таке рішення дозволить швидко створити інфраструктуру, яка потрібна для забезпечення енергетичної безпеки Європи.
"Геополітична криза висвітлила необхідність краще поєднати енергетичні мережі", - зазначив він.
Нагадаємо, 29 жовтня відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом.
Ввечері 30 жовтня у Брюсселі очікується підписання пакету документів щодо постачання в Україну російського газу протягом зимового сезону 2014-2015 років.