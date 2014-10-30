Газпром вимагає фінансових гарантій від України та ЄС

Тристоронні переговори між Росією, Україною та ЄС тривали близько 12 годин, й так і не завершилися підписанням документів, пише BBC Україна.

Олексій Міллер заявив, що переговори продовжаться у четвер, 30 жовтня.

Причому він наголосив, що вони відбудуться лише у тому випадку, якщо українська сторона та Європейська комісія досягнуть згоди щодо двостороннього протоколу про фінансові гарантії газових постачань.

Читайте такожГолова "Газпрому" демонстративно запізнився на газові переговори в Брюселі

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що всі основні параметри щодо контракту "Нафтогазу" та "Газпрому" узгоджені. Однак він, як і Міллер, наголосив, що поки що Україна не надала письмових гарантій про сплату боргу за газ та передоплату на 4 млрд кубометрів палива.

"Сьогодні було оголошено, що Україна відшукає ці кошти... Мова йде не про гарантії, а лише про заяви української сторони, адже, як ви розумієте, жодних письмових гарантій сьогодні нам не було надано. Через це ризики щодо того, будуть кошти чи ні, нівелюються самим режимом передоплати. Будуть гроші - буде газ", - сказав російський міністр.

У середу, 29 жовтня, у Брюсселі розпочалися тристоронні переговори представників України, Росії та ЄС щодо газу, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики РФ у Twitter.

Перед цим відбулася зустріч представників Росії та Єврокомісії.

Напередодні у ЄС заявляли, що очікують від цієї зустрічі домовленостей про умови відновлення постачання російського газу до України принаймні на зимовий період.

Під час попереднього раунду переговорів, що відбувся 21 жовтня, сторони домовилися про проміжну ціну у 385 доларів за тисячу кубометрів, яку Україна платитиме за російський газ до завершення опалювального сезону.