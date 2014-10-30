Делегація "Газпрому" залишила газові переговори в Брюсселі

"Газпром" очікує інформації про хід переговорів Єврокомісії й України, без цього продовжувати тристоронній діалог безглуздо, заявив офіційний представник російської компанії Сергій Купріянов, передає РІА "Новости".

"Буде про що поговорити, повернемося. Європейській комісії з Україною потрібно відрегулювати ще ряд питань, пов'язаних з фінансуванням. І без цього нам продовжувати далі в тристоронньому форматі - безглуздо", - цитує Купріянова радіостанція Коммерсантъ FM.

На питання, чи планує "Газпром" в найближчі години продовжувати переговори, він відповів: "Ні, ми чекаємо інформації про те, що є зрушення щодо двостороннього протоколу Україна-ЄС і після цього вилітаємо. Це може бути сьогодні".

Раніше стало відомо, що делегація "Газпрому" прийняла рішення покинути тристоронні газові переговори РФ-Україна-ЄС, що почалися напередодні в Брюсселі, і повернулася до Москви.

Читайте такожУкраїна, Росія та ЄС знову не домовилися з газового питанняТристоронні переговори Росії, України та Єврокомісії щодо газу продовжаться ввечері 30 жовтня. Однак, за словами російських переговірників, і чергова зустріч, і підписання зимового газового пакету відбудуться лише в тому випадку, якщо Україна і ЄК узгодять останній з трьох документів - двосторонній протокол, що включає фінансові гарантії Києву для оплати російського газу.

Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, у Брюсселі розпочалися тристоронні переговори представників України, Росії та ЄС щодо газу. Перед цим відбулася зустріч представників Росії та Єврокомісії.

Напередодні у ЄС заявляли, що очікують від цієї зустрічі домовленостей про умови відновлення постачання російського газу до України, принаймні на зимовий період.

Під час попереднього раунду переговорів, що відбувся 21 жовтня, сторони домовилися про проміжну ціну у 385 доларів за тисячу кубометрів, яку Україна платитиме за російський газ до завершення опалювального сезону.