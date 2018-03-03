Україна і Росія два дні консультувалися з Єврокомісією щодо газового питання

У ході бесід сторін було зазначено, що на сьогоднішній день виконуються всі зобов'язання з постачання і транзиту газу в Європейський союз.

Україна і Росія в ході консультацій з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем підтвердили свою готовність підтримувати тісні контакти з Єврокомісією і гарантувати транзит російського газу через Україну в ЄС. Про це повідомила журналісту Радіо Свобода у Брюсселі прес-секретар Єврокомісії Анна-Кайза Ітконєн.

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За її словами, протягом 2 та 3 березня Шефчович провів консультації щодо газової суперечки з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

У ході бесід сторін було зазначено, що на сьогоднішній день виконуються всі зобов'язання з постачання і транзиту газу в Європейський союз.

Новини за темою: "Газпром" заявляє, що вже звернувся до арбітражу для розірвання контрактів із "Нафтогазом"

Керівництво "Нафтогазу" поінформувало віце-президента Єврокомісії, що нинішня ситуація знаходиться під контролем, зокрема завдяки спеціальним заходам уряду, а "Нафтогаз" укладає контракти на постачання додаткових обсягів газу з Польщі.

Зі свого боку, російський міністр енергетики Олександр Новак запевнив, що транзит газу в країни-члени ЄС залишається надійним.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, то віце-президенту Шефчовичу Новак повідомив, що "Газпром" як і раніше має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом", проте ця процедура може зайняти деякий час.

У цьому контексті Єврокомісія в особі Шефчовича закликала обидві сторони приєднатися до пошуку прийнятного розв'язання цієї проблеми.

Шефчович запевнив, що Єврокомісія готова взяти участь і бути посередником у тристоронньому процесі врегулювання ситуації, що раніше було ефективним у подоланні розбіжностей між сторонами. Через чутливість цього питання Єврокомісія продовжить вивчення можливості такого процесу на двосторонній основі, додав віце-президент.

Було відзначено також, що Єврокомісія залучила для моніторингу та надання допомоги у врегулюванні ситуації Європейську мережу операторів газотранспортних систем.