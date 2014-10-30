Westinghouse поставить на два блоки Запорізької АЕС обладнання для систем безпеки

Американо-японський атомний гігант Westinghouse Electric Company поставить на енергоблоки №1 і №2 Запорізької АЕС пасивні системи регулювання водню, йдеться в повідомленні компанії.

«Пасивну систему регулювання водню розроблено з метою надання додаткових заходів із забезпечення цілісності захисної оболонки реактора, як у маловірогідному випадку проектної аварії, так і в разі запроектної аварії», - йдеться в повідомленні.

Компанія Westinghouse не називає суму контракту з «Енергоатомом» на постачання даного устаткування для Запорізької АЕС.

Відповідно до повідомлення, постачання і встановлення пасивної системи безпеки мають бути завершені до січня 2016 року.

Читайте такожКомплекс з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС готовий на 70%Довідка УНІАН. Співпрацю ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Південно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Південно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні складки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови складок визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ПУАЕС і Westinghouse показав, що вони були одержані під час операцій із завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.