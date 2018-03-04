"Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом

"Газпром" знизив на 20% тиск в газопроводах на своїй стороні системи. Через це Україні довелося збільшити витрату енергії з метою забезпечення транзиту газу до ЄС.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що розбіжності між "Газпромом" і Україною не загрожують транзиту газу з Росії в Євросоюз.

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"Для Європи ризики зникли. Ми зробили все можливе, щоб штучна криза, яку намагалася створити Росія, не відбулася", — сказав Коболєв.

За його словами, "Газпром" знизив на 20% тиск в газопроводах на своїй стороні системи. Через це Україні довелося збільшити витрату енергії з метою забезпечення транзиту газу до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, тимчасовий дефіцит газу в ГТС був викликаний діями російського "Газпрому", який, порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, знизив тиск газу на вході в ГТС і відмовився імпортувати законтрактований газ. Для подолання дефіциту "Нафтогаз" значно збільшив імпорт газу з Євросоюзу, а Кабмін ввів у дію Нацплан зі скорочення споживання газу, а також доручив Міненерговугілля перевести частину генерації на мазут.

Також, згідно з цим планом, було призупинено подачу газу для навчальних закладів. Раніше у зв'язку з браком газу в країні Міністерство освіти і науки рекомендувало всім навчальним закладам призупинити роботу з 2 по 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число)складає 9 днів поспіль.