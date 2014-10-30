Україна, Росія і ЄС можуть підписати договір щодо газу сьогодні ввечері

Їх підписання можливе сьогодні ввечері, повідомило УНІАН дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника агентства, зараз російська сторона очікує, чи будуть досягнуті домовленості за двосторонньою угодою між Україною та Європейською комісією, яка стосується фінансових гарантій.

«Три пакети, в принципі, узгоджені. Головне, щоб сторони були готові їх підписати. Зокрема, зараз триває технічна робота над тристороннім протоколом між Україною, Єврокомісією та Росією, між «Нафтогазом» і «Газпромом» і між Україною та ЄК», - пояснив співрозмовник агентства.

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За його даними, нині голова «Газпрому» Олексій Міллер повернувся до Москви для узгодження цих пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз щодо врегулювання газового спору між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України і Росії Юрія Продана та Олександра Новака, однак жодних домовленостей досягти не вдалося.

Вранці 30 жовтня Єврокомісія повідомила, що прес-конференції, яка повинна була відбутися у випадку досягнення домовленостей під час тристоронніх газових переговорів, сьогодні вранці не буде.

Інші деталі не повідомляються.

Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за постачання російського газу у 2013 році, і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, у цілому в цьому році українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Водночас російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплату за нові поставки отримано не було.

Після останнього раунду переговорів у тристоронньому форматі Україна-РФ-ЄС, який відбувся у Брюсселі 21 жовтня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу у листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК "Нафтогаз" повинні знайти кошти.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках 3,1 млрд доларів, які вона може використовувати для оплати природного газу.