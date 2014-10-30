У Росії заявили, що для відновлення постачання газу буде підписано 3 документи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на засіданні уряду РФ.

«Буде підготовано пакет документів, у тому числі додаткова угода до чинного контракту між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», у якій будуть обговорені технічні моменти, пов'язані з обсягами постачання у добовому режимі, пов'язані з механізмом підтвердження заявок і процедур виконання цих заявок. Що стосується інших документів, також буде підписано два протоколи - протокол між Єврокомісією, російською стороною, українською стороною про умови відновлення постачання у зимовий період, у якому будуть прописані базові умови», - сказав Новак.

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За його словами, другий протокол між Єврокомісією та Україною про фінансові гарантії Єврокомісії перед українською стороною у частині забезпечення виплат за поставлений газ та реструктуризацію заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз щодо врегулювання газового спору між Києвом і Москвою за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, міністрів енергетики України і Росії Юрія Продана та Олександра Новака, однак жодних домовленостей досягти не вдалося.

Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за постачання російського газу у 2013 році, і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, у цілому в цьому році українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Водночас російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.

Після останнього раунду переговорів у тристоронньому форматі Україна-РФ-ЄС, який відбувся у Брюсселі 21 жовтня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу у листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК "Нафтогаз" повинні знайти кошти.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках 3,1 млрд доларів, які вона може використовувати як платіж за природний газ.