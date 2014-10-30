У Росії заявили, що Україна готова передплатити 4 млрд кубометрів газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на засіданні уряду РФ.

«Українська сторона підтвердила у себе наявність коштів для поточних поставок газу у листопаді-грудні в обсязі 4 млрд куб. м», - сказав Новак.

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За його словами, разом із Єврокомісією протягом тижня опрацьоване це питання з Нацбанком України і міжнародними фінансовими організаціями - МВФ, ЄБРР та іншими.

«Принаймні заявили, що вони готові в режимі передоплати купити 4 млрд куб. м газу», - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз щодо врегулювання газового спору між Києвом і Москвою, однак жодних домовленостей досягти не вдалося.