Росія підтвердила, що переговори з Україною щодо газу можуть закінчитися сьогодні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні уряду РФ.

«На наш погляд, за бажання української сторони і доопрацювання документів, можна було б найближчим часом прийти до остаточної угоди і підписання документів. Ми домовилися, що це можливо зробити сьогодні, якщо сьогодні протягом дня документи будуть доопрацьовані і готові до підписання», - сказав Новак.

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У свою чергу, голова російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що робота складна, але вона свідчить про наше бажання зробити свій внесок у заспокоєння ситуації в Україні, зокрема, в українську економіку, яка перебуває у дуже важкому становищі».

«Потрібно виходити на якусь остаточну позицію. Зрозуміло, що ми зберегли всі базові підходи, якими спочатку керувалися - в частині визначення контрактної ціни, ціна залишилася тією, яка була запропонована російською стороною, і в частині необхідності погашення боргу», - сказав Медведєв.

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Він наголосив, що сподівається, що за участю європейських партнерів сторони зможуть домовитися.

«Це в інтересах самої України, в інтересах газопостачання Європи, особливо того, що вже настала зима, практично», - додав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі підготовані тристоронні та двосторонні протоколи з врегулювання газового спору між Києвом і Москвою. Їх підписання, можливе сьогодні ввечері, повідомило УНІАН дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника агентства, зараз російська сторона очікує, чи будуть досягнуті домовленості за двосторонньою угодою між Україною та Європейською комісією, яка стосується фінансових гарантій.

«Три пакети, в принципі, узгоджені. Головне, щоб сторони були готові їх підписати. Зокрема, зараз триває технічна робота над тристороннім протоколом між Україною, Єврокомісією та Росією, між «Нафтогазом» і «Газпромом» і між Україною та ЄК», - пояснив співрозмовник агентства.

За його даними, нині голова «Газпрому» Олексій Міллер повернувся до Москви для узгодження цих пропозицій.

29 жовтня у Брюсселі почався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз щодо врегулювання газового спору між Києвом і Москвою, однак жодних домовленостей досягти не вдалося.