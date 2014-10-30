Нафта після невеликого підйому знову почала дешевшати

Ф'ючерси на нафту Brent опустилися нижче $87 за барель у четвер під тиском сильного долара, після того як ФРС дала оптимістичний прогноз американській економіці, повідомляє Reuters.

Центробанк США в середу завершив програму скуповування облігацій і висловив упевненість в економічних перспективах країни. Це поліпшило прогноз попиту на нафту в США, але також підтримало долар, зміцнивши надії на те, що ФРС може незабаром підвищити ключову ставку.

Зростання долара робить номіновані в доларах активи, такі як нафта, дорожчими для покупців, що використовують інші валюти. Долар досяг тритижневого максимуму до кошика валют.

"Усе, чия вартість виражена в доларах США, дешевшає відтоді, як ФРС опублікувала заяву, і це поширюється на весь сировинний комплекс", - сказав Бен Ле Брен з OptionsXpress.

Читайте такожОПЕК не буде знижувати видобуток нафти ні цього, ні наступного рокуНа 10.45 мск грудневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 41 цент до $86,71 за барель. Грудневі ф'ючерси на американську легку нафту впали на 46 центів до $81,74 за барель.

Обидва види нафти подорожчали в середу, коли стало відомо, що запаси в США зросли минулого тижня менше, ніж очікувалося.

Запаси збільшилися на 2,1 мільйона барелів, тоді як аналітики, опитані Reuters, прогнозували зростання на 3,4 мільйона барелів.

"Хоча запаси нафти в США зросли менше, ніж очікувалося, це не усуває ситуацію з затоваренням у США, - йдеться в аналітичній записці Phillip Futures. - Запаси нафти в США усе ще вищі, ніж минулго року, і це тільки питання часу - коли ми знову побачимо їх зростання, яке викликає падіння цін".